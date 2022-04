Legacy Housing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Legacy Housing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,510 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Legacy Housing ein EPS von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Legacy Housing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,20 Millionen USD. Im Vorjahr waren 176,72 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 199,20 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at