Legacy Housing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Legacy Housing hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,35 USD. Im letzten Jahr hatte Legacy Housing einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 40,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Legacy Housing 44,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at