Legacy Housing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Legacy Housing hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Legacy Housing einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66,4 Millionen USD – ein Plus von 32,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Legacy Housing 50,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at