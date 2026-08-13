LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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13.08.2026 06:00:23
Legal AI start-up Legora seeks funds at more than $10bn valuation
Swedish company was valued at $5.6bn only four months ago as interest in artificial intelligence tools for professional services soarsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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