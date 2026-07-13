LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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13.07.2026 12:00:04
Legal sector regulator in England and Wales has ‘lost its way’, review finds
Report into Legal Services Board follows a number of high-profile law firm collapses in recent yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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