LegalZoom.com, Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - LegalZoom.com, Inc. (LZ) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $8.06 million, or $0.05 per share. This compares with $4.51 million, or $0.02 per share, last year.

Excluding items, LegalZoom.com, Inc. reported adjusted earnings of $31.44 million or $0.19 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.6% to $195.15 million from $190.16 million last year.

LegalZoom.com, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.06 Mln. vs. $4.51 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.02 last year. -Revenue: $195.15 Mln vs. $190.16 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 190 M To $ 196 M Full year revenue guidance: $ 797 M To $ 803 M