Lubrizol Aktie
WKN DE: 855409 / ISIN: US5492711040
|
19.02.2026 22:06:24
LegalZoom.com, Inc. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - LegalZoom.com, Inc. (LZ) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $6.05 million, or $0.03 per share. This compares with $12.85 million, or $0.07 per share, last year.
Excluding items, LegalZoom.com, Inc. reported adjusted earnings of $31.10 million or $0.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.7% to $190.26 million from $161.70 million last year.
LegalZoom.com, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.05 Mln. vs. $12.85 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.07 last year. -Revenue: $190.26 Mln vs. $161.70 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 200 M To $ 203 M
full year Guidance : Revenue = $805 to $825 million
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lubrizol Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lubrizol Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!