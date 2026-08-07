LegalZoomcom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

LegalZoomcom ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LegalZoomcom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 205,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 192,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at