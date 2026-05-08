LegalZoomcom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LegalZoomcom hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LegalZoomcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 206,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 183,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at