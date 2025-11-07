LegalZoomcom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LegalZoomcom hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat LegalZoomcom 190,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 168,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at