LegalZoomcom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LegalZoomcom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte LegalZoomcom 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 195,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at