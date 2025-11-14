Legato Merger: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Legato Merger präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Legato Merger vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Legato Merger im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 213,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 173,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at