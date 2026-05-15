Legato Merger gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Legato Merger hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,07 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 216,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 360,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at