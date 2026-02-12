Legato Merger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Legato Merger präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Legato Merger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at