|
12.02.2026 06:31:29
Legato Merger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Legato Merger präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.
Legato Merger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.