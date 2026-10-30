Legato Merger: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Legato Merger hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Legato Merger ein EPS von -3,240 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 178,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 380,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at