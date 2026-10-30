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30.10.2026 06:31:28
Legato Merger: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Legato Merger hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Legato Merger ein EPS von -3,240 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 178,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 380,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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