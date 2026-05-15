Legato Merger stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Legato Merger hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Legato Merger -0,080 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 172,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 239,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at