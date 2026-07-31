Legato Merger: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Legato Merger hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,63 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 425,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 193,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at