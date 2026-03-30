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30.03.2026 06:31:29

Legence A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Legence A gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 737,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 548,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,010 USD. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,55 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,230 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 2,43 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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