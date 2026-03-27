Legence a Aktie
WKN DE: A41GD9 / ISIN: US52476L1098
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27.03.2026 16:40:20
Legence Shares Rise 5% Despite Wider 2025 Net Loss On Higher Revenue
(RTTNews) - Legence Corp. (LGN) shares gained 5.12 percent, up $2.72 to $55.70 on Friday, after the company reported a 2025 net loss attributable to Legence of $59.78 million, compared with a net loss of $28.56 million in 2024.
The stock is currently trading at $55.70, above its previous close of $52.98, after opening at $59.49 on the Nasdaq. Shares traded in a range of $52.53 to $60.50 during the session, with volume at 0.88 million shares versus average daily volume of 1.04 million.
Revenue increased to $2.55 billion in 2025 from $2.10 billion in 2024, while operating income declined to $61.58 million from $70.35 million. Interest expense rose to $101.78 million from $91.61 million. LGN's 52-week range is $26.96 to $60.50.
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