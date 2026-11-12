Legence Swings To Q3 Profit, Raises Annual Outlook; Sets $150 Mln Share Buyback; Stock Up

(RTTNews) - Legence Corp. (LGN), a provider of engineering, installation and maintenance services for critical building systems, on Thursday reported a return to profit for the third quarter of 2026 and raised its full-year outlook. The company also announced a $150 million share repurchase program.

Legence shares rose more than 3% in pre-market trading after closing at $37.09 on Wednesday.

Net income attributable to Legence was $89.6 million, or $1.15 per share, compared with a net loss of $0.6 million, or $0.02 per share, in the prior-year period.

Adjusted EBITDA increased 99.3% to $177 million from $88.8 million a year ago.

Revenue rose 85.1% to $1.311 billion from $708.01 million in the previous year. Excluding the acquisition of The Bowers Group, adjusted revenue growth was 39.5%.

Looking ahead, Legence raised its fiscal 2026 revenue guidance to $4.87 billion to $4.91 billion from its previous range of $4.70 billion to $4.80 billion. Adjusted EBITDA is now expected to be between $610 million and $620 million, compared with the earlier forecast of $565 million to $585 million.

For the fourth quarter, the company expects revenue of $1.26 billion to $1.30 billion and adjusted EBITDA of $160 million to $170 million.

For fiscal 2027, Legence forecasts revenue of $5.3 billion to $5.6 billion and adjusted EBITDA of $690 million to $730 million.