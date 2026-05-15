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15.05.2026 06:31:29
Legend Biotech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Legend Biotech lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,66 Prozent auf 306,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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