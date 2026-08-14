Legend Biotech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Legend Biotech hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,680 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 388,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at