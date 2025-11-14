Legend Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Legend Biotech veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 70,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 272,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 160,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at