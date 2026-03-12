|
Legend Biotech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Legend Biotech hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 307,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,620 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Legend Biotech -0,960 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Legend Biotech einen Umsatz von 627,56 Millionen USD eingefahren.
