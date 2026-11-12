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12.11.2026 06:31:28
Legend Biotech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Legend Biotech hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Legend Biotech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 360,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 272,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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