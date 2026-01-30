|
30.01.2026 06:31:29
Legend Power Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Legend Power Systems hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das vergangene Quartal hat Legend Power Systems mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent verringert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Legend Power Systems mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -10,16 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.