Legend Power Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Legend Power Systems hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Legend Power Systems mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Legend Power Systems mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -10,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at