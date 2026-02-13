Leggett Platt präsentierte Quartalsergebnisse

Leggett Platt präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Leggett Platt in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 938,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,06 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Leggett Platt hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -3,730 USD je Aktie gewesen.

Leggett Platt hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,06 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

