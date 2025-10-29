Leggett Platt: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Leggett Platt hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Leggett Platt ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,95 Prozent auf 1,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at