10.03.2026 09:16:39

Lego mit Rekordjahr bei Umsatz und Gewinn

BILLUND (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach seinen Produkten hat dem dänischen Spielzeugriesen Lego im vergangenen Jahr Rekordzahlen beschert. Der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 83,5 Milliarden Kronen (knapp 11,2 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Firmensitz im dänischen Billund mitteilte. Der Nettogewinn stieg sogar um 21 Prozent auf 16,7 Milliarden Kronen (rund 2,2 Milliarden Euro). Der Konzern selbst führt die hohe Nachfrage nach seinen Produkten auf das "innovative und umfangreiche Portfolio" sowie die Stärke der Marke Lego zurück.

Mit City, Star Wars und Formel 1 zum Milliarden-Erfolg

Die Zahl der Produkte hat der Spielwarenriese im vergangenen Jahr auf mehr als 860 erhöht. Zu den beliebtesten Themen zählten demnach Klassiker wie Lego City, Lego Technic und Lego Star Wars, aber auch etwa neue Produkte in den Linien Lego Botanicals und Lego Icons. Hier heben die Dänen die Formel-1-Sets hervor, die dank der Partnerschaft mit der Rennserie 2025 neu auf den Markt kamen. Auch im digitalen Spiel habe man die Produktpalette weiterentwickelt, hieß es.

Lego habe "einen Anteil von mehr als der Hälfte an erneuerbaren und recycelten Inhaltsstoffen in den Materialien erreicht, die wir nutzen, um Lego-Steinchen zu produzieren", sagte Konzernchef Niels B. Christiansen laut der Mitteilung./wbj/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen