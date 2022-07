Lego stellt alle geschäftlichen Aktivitäten in Russland ein

BILLUND (dpa-AFX) - Der dänische Spielwarenkonzern Lego stellt seinen kommerziellen Betrieb in Russland auf unbestimmte Zeit ein. Dies habe die Lego-Gruppe angesichts der anhaltenden erheblichen Störungen im Betriebsumfeld entschieden, teilte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Dazu gehöre, dass die Partnerschaft mit der Betreibergesellschaft Inventive Retail Group (IRG) beendet werde, die die 81 russischen Filialen unter dem Lego-Markennamen besitzt und betreibt. Die meisten Mitarbeiter in Moskau werden entlassen.

Zuerst hatte die dänischen Nachrichtenagentur Ritzau darüber berichtet, dass Lego seinen Vertrag mit der IRG gekündigt habe. Der Bauklötzchen-Riese aus dem dänischen Billund hatte bereits im März mitgeteilt, wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine keine Lego-Steine und -Sets mehr nach Russland zu schicken. Die 81 Filialen waren nach Ritzau-Angaben aber noch offen geblieben. Seit Juni gab es demnach aber Probleme in der Lieferkette./trs/DP/men