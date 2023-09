Lego wächst schneller als der Markt - "Star Wars" besonders beliebt

Kopenhagen (Reuters) - Lego hat sich dank der Beliebtheit seiner Spielewelten um "Star Wars", "Zurück in die Zukunft" und Lego Technik behauptet.

"Es waren sechs herausfordernde Monate für die Spielwarenindustrie", sagte der Chef des dänischen Familienunternehmens Niels Christiansen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Er verwies dabei auf die langsame Erholung Chinas. "Aber wir haben Marktanteile gewonnen und sind zehn Prozent schneller gewachsen als der Markt." Dieser sei um sieben Prozent geschrumpft.

Das Plus beim Konzernumsatz fiel nach den hohen zweistelligen Wachstumsraten in den Vorjahren mit einem Prozent auf 27,4 Milliarden dänische Kronen (3,7 Milliarden Euro) aber vergleichsweise mager aus. Der Betriebsgewinn sank um 19 Prozent auf 6,4 Milliarden Kronen. Christiansen reduzierte angesichts des verhaltenen Marktumfeldes sein Umsatzziel für 2023 auf "irgendwo im einstelligen Bereich", während er im Frühjahr noch einen hohen einstelligen Prozentbereich angekündigt hatte.

Der Manager kündigte an, auf dem Hoffnungsmarkt China weiter zu expandieren und neue Filialen zu eröffnen. Mehr als die Hälfte der Neueröffnungen in diesem Jahr würden in der Volksrepublik sein, wo die Gesamtzahl der Filialen 500 überschreiten werde. Lego eröffnete in den ersten sechs Monaten 89 Filialen. Insgesamt sollen es 2023 rund 150 werden. Damit werde sich weltweit die Zahl der Geschäfte auf rund 1050 summieren.

