LEGRAND präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LEGRAND hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LEGRAND im vergangenen Quartal 3,33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LEGRAND 2,83 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,351 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,25 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at