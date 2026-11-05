LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
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05.11.2026 11:22:40
Legrand Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
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04.11.26
|Ausblick: LEGRAND verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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02.11.26
|CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEGRAND-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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26.10.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: LEGRAND zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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19.10.26
|CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.10.26
|CAC 40-Papier LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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28.09.26
|CAC 40-Wert LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
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|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|128,45
|2,68%
|LEGRAND SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|25,40
|2,42%
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