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30.07.2026 06:31:29
LEGRAND stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LEGRAND lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LEGRAND ein EPS von 1,28 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,86 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,50 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,52 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,83 Milliarden EUR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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