LEGS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LEGS äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,11 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,49 Prozent auf 8,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at