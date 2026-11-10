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10.11.2026 06:31:29
LEGS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LEGS hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 111,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 15,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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