LEGS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LEGS hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 12,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LEGS -17,520 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,31 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at