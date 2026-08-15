GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
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15.08.2026 10:00:00
Leica streicht Fotografen, GoPro sucht Käufer - die Fotonews der Woche 33/2026
Leica entfernt russischen Fotografen aus Oskar-Barnack-Award. GoPro mit Umsatzeinbruch auf Käufersuche. Brasilianisches Kulturfoto räumt Preise ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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