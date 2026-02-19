Verbrauchervertrauen 19.02.2026 16:16:42

Leichte Aufhellung bei der Stimmung der Verbraucher im Euroraum

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Februar verbessert.

Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,2 auf minus 12,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 11,7 prognostiziert. Für die EU-27 blieb der Wert bei minus 11,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Februar wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Bildquelle: Patryk Kosmider / Shutterstock.com,Zerbor / Shutterstock.com,vetkit / Shutterstock.com
