19.02.2026 16:16:42
Leichte Aufhellung bei der Stimmung der Verbraucher im Euroraum
Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,2 auf minus 12,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 11,7 prognostiziert. Für die EU-27 blieb der Wert bei minus 11,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Februar wird in der kommenden Woche veröffentlicht.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
