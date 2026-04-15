Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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15.04.2026 17:54:33
Leichte Eintrübung: Bank of America überraschend mit kräftigem Gewinnzuwachs
Die Schwankungen an den Märkten zwingt viele Anleger zum Reagieren. Zudem ist Bewegung im Geschäft mit Übernahmen und Fusionen. Für Banken sind dies lukrative Zeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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