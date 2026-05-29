|
29.05.2026 05:49:38
Leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland erwartet
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Freitag in Nürnberg ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Mai bekannt. Es wird eine saisonübliche Entlastung bei der Arbeitslosigkeit erwartet. Sie könnte die Zahl der Arbeitslosen wieder unter die Marke von drei Millionen drücken. Im April waren 3,008 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet.
Allerdings erwarten Experten im Mai keine Umkehr des negativen Trends auf dem Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber hatte zuletzt davon gesprochen, es gebe derzeit zwar keinen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt - aber eben auch keinen Durchbruch.
Die Vorsitzende des Vorstands der Bundesagentur, Andrea Nahles, will in ihrer Pressekonferenz auch auf die seit Jahren bestehende Crux auf dem Arbeitsmarkt eingehen - trotz hoher Arbeitslosenzahlen gibt es einen eklatanten Fachkräftemangel in einer Reihe von Berufen. Die Pflege ist eine der Branchen, die besonders betroffen ist./dm/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Die US-Börsen gingen fester in den Feierabend. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.