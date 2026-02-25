|
Leichter frühlingshafter Aufwind in Austro-Industrie
Die 49,4 Punkte entsprechen dem zweithöchsten Wert seit dem Einbruch der Industriekonjunktur im Sommer 2022. "Die Erholung der heimischen Industrie ist vorangekommen. Der bisher unbeständige Aufschwung gewann wieder etwas mehr an Stabilität. Die Trendwende wurde wieder ein Stück sichtbarer, aber das Tempo der konjunkturellen Fortschritte blieb verhalten und war weiterhin geringer als in früheren Erholungsphasen", analysiert Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.
Positive Erwartungen
Angesichts des allmählich breiteren und stabileren Fundaments der Konjunkturverbesserung in der heimischen Industrie sind die Aussichten auf ein Produktionswachstum im Jahr 2026 gut. "Wir erwarten für die österreichische Sachgütererzeugung im Jahresdurchschnitt 2026 trotz der Herausforderungen durch die geopolitischen Unsicherheiten, dem gestiegenen Protektionismus im globalen Handel, dem verschärften Wettbewerb aus Fernost und der schwierigen Kostensituation einen Anstieg der Industrieproduktion um zumindest 1,5 Prozent", so Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.
So ist der Erwartungsindex für die Produktion in den kommenden zwölf Monaten auf 62,6 Punkte gestiegen. Das ist der höchste Wert seit gut vier Jahren.
