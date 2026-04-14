Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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14.04.2026 11:27:00
Leichter Rückgang bei Nordex-Aufträgen zum Jahresauftakt - Aktie fällt
"Die Auftragspipeline in Europa und Nordamerika entwickelt sich weiterhin solide, sodass wir eine anhaltende Auftragsdynamik im weiteren Jahresverlauf erwarten", sagte CEO José Luis Blanco laut Mitteilung.
Im ersten Quartal bestellten Kunden insgesamt 292 Windkraftanlagen für Projekte in 13 Ländern.
Nordex-Aktie verliert nach Abstufungqy
Nordex hat am Dienstag nach Auftragszahlen und einer Abstufung unter Gewinnmitnahmen gelitten.
Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,80 Prozent auf 44,68 Euro.
Im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Kursgewinn von 53 Prozent sowie einer der vorderen MDAX-Plätze zu Buche.
Nach dem Rekordhoch von 47,22 Euro aus der vergangenen Woche spricht das Analysehaus MWB Research nun eine Verkaufsempfehlung aus. Experte Leon Mühlenbruch attestierte Nordex trotz eines Rückgangs einen soliden Auftragseingang für das erste Quartal. Dies spiegele eine Rückkehr zu einem saisontypischeren Muster nach einem außerordentlich guten Jahr wider. Die Ziele des Unternehmens für 2026 erschienen dank des hohen Auftragsbestands erreichbar. Doch angesichts der jüngsten Kursrally werde er für die Aktien vorsichtiger, begründete Mühlenbruch seine Neubewertung.
Nordex berichtete am Dienstag, das Neugeschäft ohne Service sei von knapp 2,2 Gigawatt im Vorjahresquartal auf knapp 1,9 Gigawatt gesunken. Ein weiterer Börsianer wertete diese Auftragsentwicklung ebenfalls gelassen. Er erinnerte daran, dass Nordex für den Jahresauftakt bereits einen Rückgang des Auftragseingangs signalisiert habe.
DOW JONES und dpa-AFX
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