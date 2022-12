Leichtes Daten-Wachstum im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone

Rund sechs Prozent mehr Daten im Festnetz gegenüber VorjahrHunger nach hohen Datenraten wächst: Anzahl Gigabit-Kunden steigt deutlichRaus aus dem Büro, rein in den Feierabend: Um 17 Uhr surfen & streamen wir am meistenDer Daten-Traffic im schnellen Festnetz nimmt weiter zu – wenngleich der Anstieg weniger stark ausfällt als noch zu Hochzeiten der Corona-Pandemie. Damals arbeiteten viele Menschen aus dem Homeoffice und führten schon früh morgens zahlreiche Videokonferenzen im heimischen WLAN. Im Jahr 2022 sind Homeoffice und Co. seltener geworden, dennoch transportierte das Kabel-Glasfasernetz von Vodafone, das vor allem viele Privatmenschen nutzen, mehr als 35 Milliarden Gigabyte Daten. Das sind rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt verbraucht ein Kabel-Glasfaserkunde jetzt im Schnitt jeden Monat rund 410 Gigabyte. Denn auch nach der Pandemie wächst bei vielen Menschen der Hunger nach hohen Datenraten, um schnell im Netz zu surfen und auf dem Smart-TV Filme in hoher 4k-Qualität zu streamen. Der Bedarf an leistungsstarken Internet-Anschlüssen steigt: Die Zahl der Kunden, die im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone die schnellsten verfügbaren Leitungen nutzen, steigt im Jahr 2022 um 400.000 auf rund 1,7 Millionen gebuchte Gigabit-Anschlüsse – ein Zuwachs um mehr als 30 Prozent.35 Mrd. Gigabyterauschten 2022 durch das Kabel-Glasfasernetz von Vodafone„Wir haben unser Kabel-Glasfasernetz mit zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen aufgerüstet, sodass es noch mehr Daten stabil und zuverlässig übermittelt. Der Alltag vieler Menschen hat sich im Vergleich zu den Vorjahren, als die Corona-Pandemie allgegenwärtig war, an vielen Stellen verändert. Wir fahren wieder öfter in die Büros und die Internet-Anschlüsse zuhause werden jetzt wieder zunehmend für die private Unterhaltung nach Feierabend genutzt. Gleichgeblieben ist: Der Hunger nach hohen Datenraten wächst in privaten Haushalten. Die Menschen buchen leistungsfähigere Tarife, weil sie immer datenintensivere Services wie beispielsweise Video-Streaming in den heimischen vier Wänden nutzen“, so Vodafone Technik Chefin Tanja Richter.Der Hunger nach hohen Datenraten wächst in privaten Haushalten.Tanja RichterTanja RichterBesonders auffällig: Während in den vergangenen zwei Jahren der Datenanstieg im privaten Festnetz direkt am frühen Morgen Höchstwerte erreichte, als viele Menschen zuhause das Notebook für die erste Video-Konferenz im Homeoffice aufschlugen, zeigt sich im Jahr 2022 ein etwas anderes Bild: Die meisten Daten transportiert das Kabel-Glasfasernetz von Vodafone – wie vor dem Ausbruch der Pandemie – jetzt wieder ab 17 Uhr. Also pünktlich zu Feierabend, wenn Eltern aus den Büros heimkehren und der Schultag für Kinder längst beendet ist. Dann surft die Familie mit Smartphone und Tablet im heimischen WLAN, sucht online nach dem nächsten Urlaubsziel oder streamt einen Film auf dem Smart TV. Videos, Audionachrichten oder Filme im IP TV kommen dabei in immer höhere Qualität daher, was das Datenwachstum in vielen Bereichen des Alltags weiter antreibt – trotz Rückkehr zur Normalität in vielen Lebensbereichen.Der Beitrag Leichtes Daten-Wachstum im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.