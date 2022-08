Leidenschaft für zwei Räder: Scott Redding und die perfekte Kombination aus Superbike und Rennradfahren.

SRCT – diese Abkürzung steht für Scott Redding Cycling Team. BMW Motorrad Werksfahrer Scott Redding (GBR) lebt seine Leidenschaft für zwei Räder, mit 999-ccm-Motor in seiner BMW M 1000 RR und mit der Kraft seiner Beine auf seinem Rennrad. Der Brite hat im SCRT Muc-Off Team nicht nur sein eigenes professionelles Rennrad-Team, sondern nimmt, wenn es die Zeit erlaubt, auch selbst regelmäßig in England an Radrennen teil.