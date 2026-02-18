Leidos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Leidos hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,53 USD gegenüber 2,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,21 Milliarden USD – eine Minderung von 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,37 Milliarden USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD sowie einem Umsatz von 4,29 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,14 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Leidos hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 16,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,83 USD und einem Umsatz von 17,26 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at