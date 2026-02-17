Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|
17.02.2026 12:07:52
Leidos Holdings, Inc. Announces Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Leidos Holdings, Inc. (LDOS) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $327 million, or $2.53 per share. This compares with $284 million, or $2.12 per share, last year.
Excluding items, Leidos Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $356 million or $2.76 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.6% to $4.207 billion from $4.365 billion last year.
Leidos Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $327 Mln. vs. $284 Mln. last year. -EPS: $2.53 vs. $2.12 last year. -Revenue: $4.207 Bln vs. $4.365 Bln last year.
