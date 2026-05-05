Leidos Holdings, Inc. Reports Decline In Q1 Profit

(RTTNews) - Leidos Holdings, Inc. (LDOS) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $328 million, or $2.56 per share. This compares with $363 million, or $2.77 per share, last year.

Excluding items, Leidos Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $401 million or $3.13 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.8% to $4.40 billion from $4.24 billion last year.

Leidos Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $328 Mln. vs. $363 Mln. last year. -EPS: $2.56 vs. $2.77 last year. -Revenue: $4.40 Bln vs. $4.24 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.10 To $ 12.50 Full year revenue guidance: $ 18.00 B To $ 18.40 B