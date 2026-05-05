Leidos Holdings Aktie

Leidos Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 12:06:29

Leidos Holdings, Inc. Reports Decline In Q1 Profit

(RTTNews) - Leidos Holdings, Inc. (LDOS) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $328 million, or $2.56 per share. This compares with $363 million, or $2.77 per share, last year.

Excluding items, Leidos Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $401 million or $3.13 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.8% to $4.40 billion from $4.24 billion last year.

Leidos Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $328 Mln. vs. $363 Mln. last year. -EPS: $2.56 vs. $2.77 last year. -Revenue: $4.40 Bln vs. $4.24 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 12.10 To $ 12.50 Full year revenue guidance: $ 18.00 B To $ 18.40 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leidos Holdings Inc

mehr Nachrichten