GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
|
17.09.2026 08:30:00
Leidos Just Closed a $2.4 Billion Grid-Infrastructure Acquisition. Is This a Quiet AI Winner?
Energy scarcity is quickly becoming a major concern. As demand keeps climbing, countries are struggling to find enough power capacity to keep pace with the needs of businesses, consumers, and now data centers. To address the problem, Leidos (NYSE: LDOS) just closed a $2.4 billion acquisition of grid infrastructure, a move that could make the tech company a major player in the artificial intelligence energy market.
As the business expands into energy infrastructure, the question for investors is whether Leidos's improving growth story makes the stock worth a closer look.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GRID Inc. Registered Shs
Analysen zu GRID Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GRID Inc. Registered Shs
|2 050,00
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.