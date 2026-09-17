Leidos Just Closed a $2.4 Billion Grid-Infrastructure Acquisition. Is This a Quiet AI Winner?

Energy scarcity is quickly becoming a major concern. As demand keeps climbing, countries are struggling to find enough power capacity to keep pace with the needs of businesses, consumers, and now data centers. To address the problem, Leidos (NYSE: LDOS) just closed a $2.4 billion acquisition of grid infrastructure, a move that could make the tech company a major player in the artificial intelligence energy market.

As the business expands into energy infrastructure, the question for investors is whether Leidos's improving growth story makes the stock worth a closer look.

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