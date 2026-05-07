Leidos präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Leidos hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,77 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,40 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Leidos 4,25 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at